La II edizione della Stratufinese: sport, territorio e amore a Tufino

Tufino si prepara ad accogliere la II edizione della Stratufinese, in programma sabato 15 febbraio, un appuntamento che si annuncia imperdibile per gli appassionati di corsa e per tutta la comunità. Inserita nel calendario ufficiale FIDAL, la manifestazione rappresenta un’importante vetrina sportiva per il territorio e conferma la crescita di un evento che, già alla sua seconda edizione, punta a consolidarsi nel panorama podistico regionale.

La gara è frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale di Tufino e il Gruppo Sportivo Santa Croce, che hanno lavorato con impegno per offrire un’organizzazione curata e un percorso capace di valorizzare le bellezze locali. Gli atleti si cimenteranno infatti in un tracciato suggestivo che attraversa le frazioni di Risigliano e Vignola, regalando scorci naturalistici e richiami alla storia e all’identità del territorio.

Quest’anno la Stratufinese avrà anche un significato simbolico speciale: correndosi a ridosso della festa di San Valentino, l’evento sarà dedicato al tema dell’amore, inteso come passione per lo sport, legame con la propria terra e spirito di condivisione. Non a caso, la manifestazione è presentata come “La corsa di San Valentino – Bene facere et laetari”, un invito a fare del bene e a gioire insieme.

La partenza è fissata per le ore 8:30 da Piazza Gragnano, nel cuore di Tufino. Sono attesi circa 1000 partecipanti, pronti a vivere una mattinata all’insegna dello sport, della socialità e delle emozioni.

La Stratufinese si conferma così non solo una competizione agonistica, ma una vera e propria festa dello sport.