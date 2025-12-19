Avella, un gesto di solidarietà porta la magia del Natale a scuola

Stamattina, è arrivata un po’ di magia natalizia nella scuola dell’infanzia di Avella grazie ad un gesto semplice ma significativo, voluto da Maria Palma. Ai bambini, alle maestre e ai collaboratori scolastici sono state regalate le tipiche penne multicolore, accompagnate da un messaggio di auguri per le festività.

L’iniziativa, nata dal desiderio di rendere più accogliente l’ambiente scolastico in questo periodo di festa, ha subito conquistato i piccoli, che hanno mostrato entusiasmo nel ricevere i doni. Le penne, con i loro vivaci colori, sono diventate presto un simbolo di condivisione e di gioia collettiva.

Quest’ esperienza è un esempio concreto di come un gesto semplice, se accompagnato da spirito di solidarietà, possa illuminare le giornate dei più piccoli e rafforzare i legami tra scuola e territorio. Un piccolo segno di speranza che, come le penne colorate, continuerà a lasciare il segno nei cuori di tutti i partecipanti.(L.C.)