La fame di cultura al centro della IV edizione dell’Incontro Giornalistico Letterario Guido De Ruggiero

Sulla strada di Guido De Ruggiero questo il live motive della IV edizione dell’Incontro Giornalistico Letterario” tenutosi il 26 maggio a Brusciano. Ancora una volta la Pro Loco Bruciano riesce a coniugare storia e cultura alla presenza di illustri protagonisti del mondo del giornalismo e della letteratura napoletana.

Un’appassionate appuntamento organizzato dalla Pro Loco Brusciano, al quale è stato concesso il patrocinio del Comune di Brusciano, dell’Unpli Campania e Unpli Napoli, ed ha visto la fattiva collaborazione dei plessi scolastici Circolo Dante Alighieri e Istituto Comprensivo De Filippo De Ruggiero. Gli alunni sono stati i veri protagonisti, che con la loro spontaneità e naturalezza hanno entusiasmato l’intera platea mediante domande ai relatori e con l’esposizione dei loro interessanti elaborati. Saluti istituzionali del Sindaco Giacomo Romano, del parroco Don Salvatore Purcaro, dei due dirigenti Maria Marino plesso De Filippo-De Ruggiero, Antonio Gaita scuola Dante Alighieri e del Presidente Unpli Napoli Claudio Napolitano, che ad unisono hanno rimarcato l’importanza e il valore di un incontro di così grande rilevanza culturale che ha l’importante scopo di voler dare la possibilità ai ragazzi di poter conoscere, studiare e valorizzare attraverso le illustri figure del nostro territorio la nostra ricca storia. A moderare l’evento la giornalista e vice presidente Pro Loco Brusciano Marilù Cervone. Un emozionante e piacevole pomeriggio ricco di interessanti spunti, partendo proprio dall’incontro con l’umorista e scrittore napoletano Amedeo Colella e il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino. Entrambi hanno avuto modo di confrontarsi con gli alunni delle scuole di Brusciano prendendo spunto dai loro libri ‘Napoli due volte al dì’ e ‘Se potessi ti regalerei Napoli’ che sono stato omaggiati da un’opera dello scultore bruscianese Josef. Anche quest’anno mediante l’ausilio dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’Assessore alla Cultura, Monica Cito, la Pro Loco, ha istituito il Premio ‘Sulla strada di Guido De Ruggiero’ dal tema ‘Se potessi ti regalerei la mia città’, rivolto alle scuole cittadine e che ha visto una coinvolgente partecipazione. La giuria del Premio è stata affidata al Centro Leggimi Forte di Pomigliano d’Arco, che con il suo Presidente Pasquale Avallone, hanno assegnato i premi per le quattro sezioni a concorso. Nella sezione letteraria riservata alle sole classi quinte del Circolo Didattico Dante Alighieri a vincere: I PREMIO (poesia classica) “SE POTESSI TI REGALEREI LA MIA CITTA’“ di FRANCESCA LEOPARDI 5^B – II PREMIO (poesia classica) “SE POTESSI TI REGALEREI LA MIA CITTA’ “ di RITA FADANELLO 5^ A bis. I PREMIO (racconto breve) “SE POTESSI TI REGALEREI LA MIA CITTA’” di GIUSEPPINA REGA 5^B II PREMIO (racconto breve) “BRUSCIANO, DE RUGGIERO E…UNA STORIA FANTASTICA” di RAFFAELE RISPOLI 5^B. Mentre per la sezione multimediale riservata alle classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo De Filippo-De Ruggiero ad essere premiati: I PREMIO (cortometraggio) “UNA MISSIONE PER SALVARE LA MEMORIA” di Classe 3^C – II PREMIO (cortometraggio) “C’è un posto per te” di Classe 2^ C. I PREMIO (video poesie) “SE POTESSI TI REGALEREI LA MIA CITTA’” di ROBERTA TOPPI 1^ C -II PREMIO (video poesie) “SE POTESSI TI REGALEREI LA MIA CITTA’” di PIGNATARO BENEDETTA 1^ C

Partnership dell’evento la libreria PeppeEdicolè dove le scuole potranno spendere i buoni vincenti.

Soddisfatto ed emozionato il Presidente della Pro Loco Brusciano Antonio Francesco Martignetti: “In questa quarta edizione oltre a ridare spazio al Concorso letterario multimediale molto apprezzato dalle scuole, si è voluto rimarcare con forza il valore della cultura e del sapere unici volani per una crescita sana e formativa dei nostri ragazzi. Davvero una meravigliosa serata – ribadisce il Presidente Proloco di Brusciano – impreziosita dal fantastico duo Colella e Pellegrino, che in piena sintonia con i ragazzi hanno dialogato il pubblico presente presentando le loro esperienze di vita e raccontando la loro dedizione profusa nel divulgare la sete di cultura e il nostro essere napoletani. Un particolare ringraziamento va a tutti i soci della Pro loco ai dirigenti e docenti delle rispettive scuole cittadine, all’apporto del Centro Leggii Forte e all’amministrazione comunale per il loro prezioso sostegno nel dare forza al nostro progetto. Ritengo fondamentale il fare rete tra tutte le forze costruttive del nostro territorio, per poter così insieme costruire attraverso la fame di cultura una nuova visione di futuro per i nostri ragazzi”.