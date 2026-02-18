Il viaggio di una scrittrice: dal Polo Museale di Roccarainola a Casa Sanremo Writers

Roccarainola si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di grande rilievo: la presentazione del libro “Diversamente simili” della scrittrice avellana Francesca Grassi, in programma presso il suggestivo Palazzo Baronale, sede del Polo Museale “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola.

Un evento promosso dal Polo Museale e patrocinato dal Comune di Roccarainola che vedrà la partecipazione, oltre che dell’autrice, della professoressa Maria Domenica Cecere e dell’artista Rosario De Lucia in qualità di relatori. A moderare l’incontro sarà la professoressa Lucia Napolitano. Previsti I saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Russo, del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Sirignano e del Presidente del Polo Museale Carmine Centrella.

“Diversamente simili” si inserisce nel percorso letterario di Francesca Grassi come un’opera intensa e attuale, capace di affrontare tematiche sociali con sensibilità e profondità, confermando la maturità espressiva dell’autrice.

Nata ad Avella, in provincia di Avellino, Francesca Grassi ha coltivato fin da giovanissima il sogno del viaggio e della scoperta. A soli tredici anni parte per il suo primo viaggio negli Stati Uniti, affascinata dalla cultura e dalla lingua americana. Dopo il liceo classico europeo ad Avellino, si laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Salerno con 110 e lode.

Oggi è docente di inglese nelle scuole superiori e Guida Turistica Regionale Abilitata della Campania, profondamente convinta dell’importanza di valorizzare le proprie radici. Parallelamente all’insegnamento, coltiva con costanza la passione per la scrittura.

Accanto all’appuntamento di Roccarainola, spicca un traguardo di grande prestigio: anche quest’anno Francesca Grassi sarà ospite di Casa Sanremo Writers, lo spazio culturale legato al Festival della Canzone Italiana, dedicato all’incontro tra scrittori e pubblico.

All’interno di questo importante salotto letterario, divenuto negli anni una vetrina nazionale per autori emergenti e affermati, la scrittrice ha avuto l’opportunità di presentare al grande pubblico il suo ultimo lavoro “Diversamente simili”, confermando la rilevanza del suo percorso artistico e la crescente attenzione verso la sua produzione letteraria.

La presenza a Casa Sanremo Writers rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un motivo di orgoglio per il territorio irpino, che vede una propria figlia distinguersi in un contesto culturale di rilievo nazionale.

La storia di Francesca Grassi è quella di una giovane donna che ha saputo coniugare studio, passione e identità. Dal primo viaggio negli States alla laurea con lode, dall’insegnamento alla guida turistica, fino ai palchi di Casa Sanremo Writers, il filo conduttore resta l’amore per la cultura e per la parola scritta.

L’appuntamento al Palazzo Baronale di Roccarainola si preannuncia dunque come un momento significativo non solo per l’autrice, ma per l’intera comunità: un’occasione per celebrare la forza della letteratura, capace di aprire la mente e il cuore, proprio come un viaggio.