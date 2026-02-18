Quadrelle, festeggia i 50 anni Gaetano Picciocchi: amore e coraggio

Quadrelle si unisce in un abbraccio affettuoso per celebrare un traguardo speciale: il 50° compleanno di Gaetano Picciocchi. Mezzo secolo vissuto con coraggio, grinta e una preziosa ironia che ha saputo illuminare ogni momento della vita sua e delle persone che gli stanno accanto.

Gaetano rappresenta molto più di un marito e di un padre: è una guida, un sostegno e un esempio quotidiano di forza e dedizione. Il dono più grande, per chi ha la fortuna di condividere la vita con lui, è proprio la sua presenza costante e il suo amore, capace di accompagnare e proteggere la famiglia in ogni passo del cammino.

In questo giorno speciale, gli auguri arrivano carichi di affetto da tutta la sua famiglia, ma in modo particolare dai suoi adorati figli, Angelo e Victoria, che vedono in lui un punto di riferimento insostituibile.

Cinquant’anni sono solo una tappa di un viaggio ricco di valori, sorrisi e momenti condivisi. Oggi si festeggia l’uomo, il padre e il compagno di vita che, con il suo cuore grande, rende ogni giorno più bello.