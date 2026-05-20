Avella piange l’architetto Carmine Russo: professionista, politico e uomo del sociale

AVELLA — La comunità di Avella è in lutto per la scomparsa dell’architetto Carmine Russo, venuto a mancare all’età di 73 anni. Figura conosciuta e stimata non solo per la sua attività professionale, Russo ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nella vita politica e sociale del territorio.

Più volte consigliere comunale ad Avella, Carmine Russo ha vissuto la politica con passione, impegno e forte senso civico. Militante storico della sinistra, ha fatto parte del Partito Comunista Italiano, proseguendo poi il suo percorso politico fino a diventare uno degli ultimi segretari dei Democratici di Sinistra della provincia di Avellino. Sempre vicino alle problematiche del territorio, ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno sociale, partecipando attivamente alla vita pubblica e alle iniziative a favore della comunità.

Persona dai modi garbati e dal carattere disponibile, è stato apprezzato da amici, colleghi e cittadini per la sua correttezza, la sua umanità e la capacità di dialogo.

A darne il triste annuncio sono la moglie Maria Teresa Scolavino, il figlio Aniello con la moglie Virginia Napolitano, l’adorato nipotino Carmine, le sorelle Rosa e Maria, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e ai parenti tutti.

I funerali si terranno domani, 21 maggio 2026, alle ore 16:30, con partenza dalla casa dell’estinto in via dei Mulini verso la Chiesa di San Giovanni in Avella, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione, la famiglia saluterà i presenti in chiesa.

La famiglia ha comunicato che si dispensa dai fiori.

Alla famiglia Russo giungano le più sentite condoglianze dalla redazione e dall’intera comunità avellana.