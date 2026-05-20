Frigento, grave incidente con una motozappa: 18enne elitrasportato al Moscati

FRIGENTO — Ancora un grave incidente agricolo in Irpinia. Dopo la recente tragedia costata la vita ad Assuntino, il 34enne di Montemarano deceduto mentre lavorava nel suo terreno, un nuovo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Frigento.

Un ragazzo di 18 anni, residente del posto, è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando nell’orto di famiglia con una motozappa. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane sarebbe rimasto coinvolto nel mezzo agricolo riportando ferite molto serie.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle condizioni del ragazzo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per un trasferimento urgente all’ospedale Moscati di Avellino.

Il giovane è arrivato al nosocomio avellinese in codice rosso ed è stato affidato alle cure del personale del pronto soccorso. Al momento la prognosi resta riservata.

L’ennesimo incidente legato all’utilizzo di mezzi agricoli riaccende l’attenzione sui rischi del lavoro nei campi e sulla necessità di massima prudenza durante l’utilizzo di attrezzature agricole.