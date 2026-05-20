Campania, approvato il calendario scolastico 2026/2027: ecco quando si ritorna in classe il 15 settembre

La Regione Campania ha ufficializzato il calendario scolastico per l’anno 2026/2027. La Giunta regionale ha approvato nelle scorse ore le date che segneranno l’inizio e la conclusione del nuovo anno scolastico per migliaia di studenti campani.

Il ritorno tra i banchi è fissato per martedì 15 settembre 2026, giorno in cui riprenderanno regolarmente le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della regione. La chiusura delle lezioni è invece prevista per l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia termineranno le attività educative il 30 giugno 2027.

Con l’approvazione del nuovo calendario scolastico vengono quindi definite le linee guida organizzative per istituti, famiglie e studenti in vista del prossimo anno. Nei prossimi mesi saranno inoltre comunicate le sospensioni per festività nazionali, ponti e vacanze previste durante l’anno scolastico.

La decisione della Regione arriva con largo anticipo per consentire alle scuole di programmare attività, esami, iniziative formative e organizzazione interna.

Per gli studenti campani, dunque, l’appuntamento con la prima campanella del nuovo anno scolastico è fissato al 15 settembre 2026.