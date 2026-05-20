Giro d’Italia, Narvaez fa tris a Chiavari: Eulalio resta in maglia rosa.(foto)

L’ecuadoriano della UAE Emirates batte Enric Mas dopo una lunga fuga sulle strade tra Toscana e Liguria. Terzo Diego Ulissi, mentre i big arrivano senza distacchi.

Jhonatan Narvaez è ancora il protagonista del Giro d’Italia 2026.

L’ecuadoriano della UAE Emirates-XRG ha vinto l’undicesima tappa, la Porcari-Chiavari, battendo in volata Enric Mas dopo una fuga nata a circa 70 chilometri dall’arrivo. Terzo posto per Diego Ulissi, che ha regolato il gruppetto degli inseguitori davanti a Chris Harper e Aleksandr Vlasov.

Per Narvaez è il terzo successo in questa edizione del Giro, dopo le vittorie di Cosenza e Fermo.

Afonso Eulalio conserva la maglia rosa per il settimo giorno consecutivo.

Narvaez e Mas, fuga decisiva verso Chiavari

La tappa si è decisa nella seconda parte, quando la strada ha iniziato a salire e scendere tra Toscana e Liguria.

Dopo una lunga fase di tentativi, l’azione buona è partita a circa 70 chilometri dal traguardo con diversi corridori di qualità: tra loro Jhonatan Narvaez, Enric Mas, Diego Ulissi, Christian Scaroni, Warren Barguil e altri uomini pericolosi.

Il gruppo della maglia rosa ha lasciato spazio, controllando senza mai forzare davvero.

Sulle salite finali, Narvaez e Mas sono rimasti davanti, portando avanti un lungo duello fino agli ultimi chilometri di Chiavari. Nella volata a due, l’ecuadoriano si è dimostrato ancora una volta più rapido e ha conquistato il terzo successo personale in questo Giro.

Ulissi terzo, tanti italiani in top ten

Alle spalle dei primi due, Diego Ulissi ha chiuso al terzo posto a 11 secondi, vincendo lo sprint per il podio davanti a Chris Harper e Aleksandr Vlasov.

Buona anche la prova degli italiani.

Christian Scaroni ha chiuso sesto, Ludovico Crescioli settimo, Simone Gualdi ottavo e Andrea Raccagni Noviero decimo. Una presenza importante nella top ten di giornata, anche se la vittoria è andata ancora una volta alla UAE Emirates.

Per Narvaez si tratta della quinta vittoria complessiva al Giro d’Italia in carriera.

I big non si muovono, Vingegaard controlla

Tra gli uomini di classifica non ci sono stati attacchi.

Il gruppo della maglia rosa è arrivato con oltre tre minuti di ritardo, ma senza distacchi tra i principali favoriti. Afonso Eulalio resta così leader della generale con 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard.

Il danese della Visma-Lease a Bike è apparso molto attento soprattutto nel finale, restando spesso nelle prime posizioni del gruppo nelle discese e nei tratti più tortuosi.

Dopo la cronometro di Massa, la classifica resta quindi invariata nelle prime posizioni.

Ordine d’arrivo – 11ª tappa

1. Jhonatan Narvaez (UAE Emirates-XRG) – 4h33’43”

2. Enric Mas (Movistar Team) s.t.

3. Diego Ulissi (XDS Astana Team) +11”

4. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +11”

5. Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe) +11”

6. Christian Scaroni (XDS Astana Team) +1’13”

7. Ludovico Crescioli (Team Polti-VisitMalta) +1’15”

8. Simone Gualdi (Lotto Intermarché) +2’17”

9. Warren Barguil (Team Picnic PostNL) +2’19”

10. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +2’19”

Classifica generale – Maglia Rosa

1. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) – 44h17’41”

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +27”

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’57”

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’24”

5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’48”

6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’06”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’28”

8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’34”

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’36”

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’09”

Classifica a punti – Maglia Ciclamino

1. Paul Magnier – 130 punti

2. Jhonatan Narvaez – 111 punti

3. Jonathan Milan – 76 punti

4. Manuele Tarozzi – 48 punti

5. Guillermo Silva – 45 punti

Classifica scalatori – Maglia Azzurra

1. Jonas Vingegaard – 111 punti

2. Diego Pablo Sevilla – 60 punti

3. Felix Gall – 48 punti

4. Mattia Bais – 30 punti

5. Einer Rubio – 22 punti

Classifica giovani – Maglia Bianca

1. Afonso Eulalio – 39h40’34”

2. Giulio Pellizzari +3’36”

3. Markel Beloki +4’16”

4. Mathys Rondel +4’45”

5. Davide Piganzoli +5’27”

Domani occasione per i velocisti a Novi Ligure

La dodicesima tappa porterà il Giro da Imperia a Novi Ligure per 177 chilometri.

Sarà una possibile occasione per i velocisti, anche se il percorso non sarà completamente semplice. Dopo il primo tratto nell’entroterra ligure, il gruppo affronterà Colle Giovo e Bric Berton, due GPM di terza categoria che potrebbero creare selezione prima dell’ingresso in Piemonte.

Gli ultimi tre chilometri saranno quasi interamente rettilinei, con arrivo adatto a una volata di gruppo.

Gli orari della 12ª tappa

* Partenza da Imperia: ore 13.05

* Arrivo previsto a Novi Ligure: nel pomeriggio

Dove vedere il Giro in tv

La tappa sarà trasmessa in diretta:

* su Rai Sport e Rai 2

* su Eurosport

* in streaming su Discovery+

Narvaez continua a vincere, Eulalio continua a difendersi. A Novi Ligure toccherà ai velocisti provare a riprendersi la scena.