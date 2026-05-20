Quadrelle, Fortunato Conte lascia la scena politica: il ringraziamento della Comunità Montana e dell’Amministrazione Comunale

Dopo anni di impegno istituzionale e presenza costante al servizio del territorio, il consigliere Fortunato Conte ha deciso di non ricandidarsi al Consiglio Comunale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Una scelta maturata per motivi personali che ha spinto il Presidente della Comunità Montana Vallo di Lauro e Baianese, Carmine De Fazio, insieme al sindaco di Quadrelle Rozza e all’intera amministrazione comunale, ad esprimere pubblicamente parole di profonda gratitudine e sincero apprezzamento nei confronti di Conte per il lavoro svolto nel corso degli anni.

Nel messaggio condiviso dagli amministratori viene sottolineato il forte senso di responsabilità, la dedizione e la disponibilità dimostrata da Fortunato Conte sia all’interno dell’Ente Comunale che nella Comunità Montana, sempre con spirito di collaborazione e grande attaccamento al territorio.

“Un punto di riferimento per amministratori, cittadini e associazioni”, così viene definito il consigliere uscente, riconosciuto per la capacità di affrontare il ruolo istituzionale con serietà, passione e competenza, contribuendo concretamente alla crescita sociale e istituzionale della comunità.

Il Presidente De Fazio e il sindaco Rozza hanno inoltre rivolto a Fortunato Conte un sentito ringraziamento per l’alto senso delle istituzioni dimostrato durante il suo percorso amministrativo, formulando allo stesso tempo i migliori auguri per il futuro personale e professionale.

Pur lasciando l’impegno diretto in Consiglio Comunale, resta forte — sottolineano gli amministratori — il legame autentico di Fortunato Conte con il territorio, la comunità e i valori che ne hanno caratterizzato l’azione pubblica negli anni.