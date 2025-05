Il Polo Museale di Roccarainola ospita la Mostra Internazionale di Mail Art “Itai Doshin – Diversi corpi, stessa mente”

Dal 17 al 24 maggio, il Polo Museale di Roccarainola sarà teatro della Mostra Internazionale di Mail Art intitolata “Itai Doshin – Diversi corpi, stessa mente”. Un evento di rilievo che offre al pubblico l’opportunità di avvicinarsi a una forma d’espressione artistica singolare, capace di coniugare creatività e comunicazione: la mail art.

Questa pratica artistica, nata negli anni Sessanta, si fonda sull’invio postale di opere d’arte, sfidando le convenzioni tradizionali del sistema artistico e promuovendo una rete globale di scambio tra artisti. Inclusiva per natura, la mail art abbatte barriere geografiche e istituzionali, proponendosi come una forma d’arte democratica, aperta alla partecipazione di tutti.

Tra i suoi principali promotori si annovera Ray Johnson, figura chiave del movimento, il cui contributo ha segnato profondamente la diffusione e l’evoluzione di questa pratica. Ancora oggi, la mail art continua a influenzare la cultura contemporanea, mantenendo viva l’idea di una connessione globale attraverso canali alternativi e non convenzionali.

Per il Polo Museale di Roccarainola, “Itai Doshin – Diversi corpi, stessa mente” rappresenta la seconda esperienza espositiva dedicata a questa corrente artistica, dopo il successo della mostra “Fuori dalla finestra: il mio Mondo” tenutasi nel novembre 2023. Anche in questa occasione, il Museo ospiterà opere provenienti da tutto il mondo, con una significativa partecipazione di artisti giapponesi, a conferma della vocazione interculturale dell’iniziativa.

La rassegna, a cura dell’artista Lina D’Avanzo, intende promuovere il dialogo tra culture attraverso il linguaggio universale dell’arte postale, offrendo ai visitatori uno spazio di riflessione e scoperta.

In concomitanza con la mostra, e per tutta la sua durata, sarà inoltre possibile visitare gratuitamente l’opera Secretum di Simon Berger, in esposizione temporanea presso il Polo Museale di Roccarainola.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati d’arte contemporanea e per quanti desiderano esplorare nuove modalità di comunicazione e relazione attraverso l’arte.