Napoli, studenti senza aule al Liceo Alberti. Buonajuto: “Quanto accaduto non deve più ripetersi. Priorità assoluta al diritto allo studio e alla sicurezza delle scuole”

In merito alle gravi criticità emerse presso il Liceo scientifico Alberti di Napoli, dove a seguito di lavori finanziati con fondi PNRR centinaia di studenti sono rimasti momentaneamente senza aule, il consigliere regionale e presidente della Prima Commissione del Consiglio Regionale della Campania, Ciro Buonajuto, esprime forte preoccupazione per quanto accaduto e richiama tutte le istituzioni a un impegno ancora più incisivo sulla programmazione e il coordinamento degli interventi sull’edilizia scolastica.

“Il caso dell’Alberti – dichiara Buonajuto – rappresenta un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato. Non è accettabile che lavori pensati per migliorare la qualità e la sicurezza degli edifici scolastici finiscano, anche temporaneamente, per compromettere il diritto allo studio. Quando si negano le aule agli studenti, si nega loro una parte fondamentale del futuro. Quanto accaduto non deve più ripetersi”.

Secondo Buonajuto è necessario rafforzare la fase di programmazione, monitoraggio e coordinamento degli interventi, coinvolgendo in maniera strutturata i dirigenti scolastici e tutti i soggetti istituzionali competenti, affinché ogni cantiere sia pianificato in modo da ridurre al minimo i disagi per studenti, famiglie e personale scolastico.

“In una fase storica in cui, grazie al PNRR, stiamo investendo risorse senza precedenti sull’edilizia scolastica – prosegue – è fondamentale accompagnare questi interventi con strumenti di controllo, prevenzione e verifica continua, affinché i lavori producano esclusivamente benefici e non disagi”.

“Regione Campania, Comune di Napoli e Città Metropolitana – conclude Buonajuto – stanno portando avanti un programma imponente di riqualificazione, messa in sicurezza e ammodernamento delle scuole. Un lavoro prezioso che va sostenuto con una regia sempre più attenta, capace di prevenire criticità e garantire strutture sicure, moderne e pienamente funzionanti. La scuola deve essere sempre un luogo di crescita, serenità e opportunità, mai di incertezza”.

(Comunicato stampa)