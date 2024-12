“I Sogni Possibili” – Ed è Stato Natale a Vallesaccarda

Domenica 22 dicembre 2024, in una serata d’inverno che profumava di neve e intimità, la piccola comunità di Vallesaccarda ha celebrato il Natale riscoprendo il significato più autentico delle emozioni, lontano dalle superficialità del quotidiano.

Nel Centro Sociale di Vallesaccarda, il palco si è illuminato con lo spettacolo “I Sogni Possibili”, ideato e diretto dal Maestro Salvatore Mazza, in un evento organizzato dalla Pro Loco Vallesaccarda APS. Lo spettacolo è stato il frutto di un laboratorio teatrale avviato ad ottobre, curato con maestria da Laura Tropeano e accolto con entusiasmo da una comunità desiderosa di fare teatro e ritrovarsi.

La rappresentazione ha visto in scena un cast d’eccezione composto da:

Angelo Capodilupo, Sonia Cerullo, Luisa Giso, Chiara Cipriano, Michele Falco, Maria Fischetti, Maria Leo, Claudio Pagliarulo, Francesco Pagliarulo, Lina Pagliarulo, Carmela Cristina Pascale, Olga Pagliarulo, Maria Rauseo e Leo Rullo.

“I Sogni Possibili” ha saputo ricreare un’atmosfera che riportava ai tempi in cui famiglie si riunivano davanti al camino per condividere sogni e racconti, riscaldando i cuori degli spettatori. Ogni scena è stata un invito a riscoprire l’autenticità del vivere e la forza dell’amore, lasciando in ogni spettatore un sogno nuovo da custodire gelosamente.

Il teatro si è rivelato ancora una volta un miracolo di umanità, capace di unire attraverso emozioni condivise e vibranti. Gli attori, con la loro energia e passione, hanno costruito un reticolato di sentimenti che ha toccato profondamente il pubblico, ricordando quanto sia preziosa la riserva d’amore che ognuno porta dentro di sé.

La serata, intrisa di magia e commozione, ha confermato il valore del teatro come strumento di condivisione e crescita comunitaria. Un Natale diverso, ma ricco di quella luce che solo i sogni possono accendere. Grazie alla Pro Loco Vallesaccarda APS e a tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio emozionale e spirituale.

Carmina Rinaldi