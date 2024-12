NAPOLI E ACERRA: 4 arresti e due denunce in poche ore, c’è anche un minorenne. Il bilancio dei Carabinieri con vista sul Capodanno

Ancora fuochi illegali a poche ore dal Capodanno, ancora sequestri dei Carabinieri.

Il primo nel quartiere San Pietro a Patierno di Napoli. In manette un 34enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Alessio Paone ha allestito un bancone abusivo in via Paternum. In vendita materiale pirico di libera vendita. A pochi metri dall’espositore improvvisato, la sua auto. Nel cofano 3 batterie di categoria F2 e 25 “rendini” illegali. Paone è stato sottoposto ai domiciliari, arrestato dai militari della stazione di San Pietro a Patierno.

2 le persone arrestate a Soccavo, 2 quelle denunciate.

In manette 25enne, “titolare” di una bancarella improvvisata e abusiva di fuochi d’artificio. Con lui un 19enne, sorpreso con 48 “cobra” e materiale pirico vario. A consegnare gli artifizi al 19enne un ragazzino di 17 anni, denunciato insieme ad un 20enne.

Durante le perquisizioni, estese ai veicoli e alle abitazioni dei 4 sono stati sequestrati complessivamente 74 cobra e circa 40 chili di botti vari la cui vendita è soggetta a precise autorizzazioni.

Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.

Nel comune di Acerra altro arresto. Antonio Minichiello, 56enne del posto, è stato trovato in possesso di 280 “cobra”. Circa 10 chili di botti custoditi in casa, costati i domiciliari.