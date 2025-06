Grande successo per la seconda edizione del concorso “Riciclo Creativo” a Visciano

Si è svolta ieri, 2 giugno, nella suggestiva cornice della piazza di Visciano, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso “Riciclo Creativo”, promosso dal Consiglio Comunale delle Donne in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Visciano.

L’evento ha riscosso un grande successo, con un’ampia partecipazione di bambini e ragazzi delle scuole del territorio, che hanno presentato tantissimi elaborati originali, all’insegna della creatività, del riciclo e della sostenibilità ambientale.

Tema centrale dell’iniziativa è stata l’arte del riciclo: i giovani partecipanti hanno realizzato lampade di design, orti domestici, strumenti musicali, giochi da tavolo e tanti altri manufatti ingegnosi e fantasiosi, tutti realizzati con materiali di recupero.

Durante la cerimonia, tra l’entusiasmo generale, sono stati premiati:

Giulia Sansò

Giorgia Cristiano

Antonio Sirico

Angela Moschiano

La classe terza della Scuola “Padre Arturo D’Onofrio”

Carmine Trinchese

Jacopo Santorelli

Michela Castaldo e Felice Mascolo, per la particolare originalità nella realizzazione dei loro manufatti

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle scuole che hanno aderito con impegno al progetto:

Scuola “Padre Arturo D’Onofrio”

Scuola “Villaggio del Sorriso e del Fanciullo” di Visciano

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Sabatino Trinchese, il Presidente del Consiglio Comunale Tony Soviero, l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Corbisiero e la Presidente del Consiglio Comunale delle Donne di Visciano Antonella Rufino, che hanno espresso grande apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dimostrato dai giovani partecipanti.

Il concorso si conferma come una preziosa occasione per promuovere valori educativi e ambientali, stimolare la manualità e l’espressione creativa dei più piccoli, e sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del riuso e del rispetto per l’ambiente.

Un plauso agli organizzatori e a tutti i partecipanti: appuntamento già fissato alla prossima edizione!