Grande Festa di Carnevale a Mugnano del Cardinale: Un’Iniziativa per Tutti i Bambini!

Venerdì 28 febbraio, dalle ore 09:30 alle 12:30, l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale e la Pro Loco “Rimettiamoci insieme” organizzano una delle più belle e grandi feste di Carnevale mai viste nella zona. Un evento imperdibile, pensato per tutti i bambini, che si terrà all’interno della scuola con una serie di attività e intrattenimenti che faranno divertire grandi e piccini.

Durante la mattinata, i partecipanti potranno godere di una vasta gamma di giochi, balli, musica e laboratori creativi. Ogni angolo della festa sarà animato da colori, allegria e tanto divertimento, per un’esperienza che si preannuncia indimenticabile.

I bambini sono invitati a portare con sé tutta la loro energia e fantasia, con stelle filanti, coriandoli e, ovviamente, il loro costume di Carnevale. Che si tratti di un eroe o di una principessa, ognuno potrà vivere la magia del Carnevale indossando il travestimento che più li rappresenta.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di creare un’occasione di socializzazione e divertimento per la comunità di Mugnano del Cardinale. Non mancate a questa festa che promette di essere un’esplosione di gioia e spensieratezza, ideale per trascorrere insieme una mattinata in allegria!