Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – G. Parini di Baiano/Sperone saranno protagonisti al Senato della Repubblica il 3 febbraio.

Un importante riconoscimento è stato assegnato alle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado, risultate tra i progetti vincitori del concorso nazionale “Testimoni dei Diritti”, iniziativa dedicata alla promozione dei valori sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Il progetto premiato è frutto di un lavoro didattico attento e consapevole, sviluppato nell’ambito dei percorsi di educazione civica, che ha coinvolto attivamente studenti e docenti in un percorso di riflessione sui temi dei diritti, della giustizia e della cittadinanza responsabile.

Il prossimo 3 febbraio, una delegazione di 40 studentidell’Istituto parteciperà alla cerimonia ufficiale di premiazione presso il Senato della Repubblica, un evento di particolare rilievo istituzionale ed educativo, che rappresenta per i ragazzi un’importante occasione di crescita civile e personale, oltre che una significativa esperienza di avvicinamento alle istituzioni democratiche.

Fondamentale il contributo delle docenti coinvolte, che hanno guidato e accompagnato gli studenti lungo un percorso di educazione civica attiva e partecipata, favorendo nei più giovani la maturazione di una cittadinanza consapevole e responsabile.

Un traguardo che conferma l’impegno dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini” nella formazione integrale degli studenti e nella promozione dei valori fondamentali della convivenza democratica.