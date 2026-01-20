Allerta meteo nel casertano: a Capua scuole chiuse per il ciclone Harry

Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, è il primo nel Casertano a disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia e asili nido, per la giornata di martedì 21 gennaio 2026, a causa dell’arrivo del mega-ciclone Harry, atteso con fenomeni meteorologici estremi su gran parte del Sud Italia.

Le condizioni climatiche avverse previste, con raffiche di vento fino a 75 km/h, rappresentano un concreto rischio per la sicurezza pubblica, la viabilità e l’incolumità di studenti e personale scolastico. L’ordinanza sindacale, adottata in conformità al Codice della Protezione Civile e al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, dispone la sospensione di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche negli edifici interessati.

Secondo gli esperti, il ciclone Harry sta già interessando Sardegna, Sicilia e Calabria, causando forti venti, piogge torrenziali e mareggiate di eccezionale intensità. La Protezione Civile nazionale ha attivato l’unità di crisi e in diverse città del Sud Italia è già stata disposta la chiusura degli istituti scolastici.

Gli specialisti sottolineano che, pur trattandosi di un evento di eccezionale intensità, le temperature restano in linea con le medie stagionali, senza particolari anomalie termiche. La cittadinanza è invitata a limitare gli spostamenti, a prestare la massima attenzione e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune attraverso il sito istituzionale e i canali social.