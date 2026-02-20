Giugliano, l’arte che unisce: in mostra i disegni dei ragazzi per promuovere inclusione e accessibilità

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Un pomeriggio dedicato all’arte come strumento di inclusione e sensibilizzazione sociale. Presso la sala teatro del 1° Circolo Didattico “Mena Morlando” di Piazza Gramsci si è svolta l’esposizione dei disegni realizzati da ragazzi con disabilità, un evento capace di emozionare e far riflettere sul valore dell’accessibilità e della partecipazione.

L’iniziativa, organizzata in occasione della presentazione del libro di Lello Marangio e curata dalla libreria edicola cartoleria Claudio, ha visto la collaborazione delle associazioni Oltre il Muro, Autismo in Movimento e Attivamente ETS, insieme alla cooperativa sociale Auralis.

L’arte come ponte per l’inclusione

In mostra i lavori prodotti nell’ambito del progetto “Un ponte per l’inclusione”, ospitato dall’IC 9° Cuoco-Schipa di Napoli, diretto dalla dirigente scolastica Mariaroberta Gregorini. I disegni esposti raccontano storie di vita, emozioni e visioni del mondo, diventando strumenti di comunicazione capaci di superare barriere e pregiudizi.

Attraverso colori, forme e simboli, i giovani artisti hanno espresso il proprio modo di vedere la realtà, trasformando l’arte in un linguaggio universale capace di parlare a tutti.

Un impegno condiviso

Le associazioni coinvolte lavorano quotidianamente per favorire l’inclusione sociale e sostenere le famiglie, promuovendo percorsi educativi e culturali che valorizzano le capacità individuali.

L’esposizione ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità, sottolineando quanto sia fondamentale costruire una società più attenta ai bisogni di tutti.

Oltre la mostra, un messaggio

L’evento ha rappresentato non solo un momento culturale, ma anche un invito alla riflessione: l’inclusione non è un traguardo, ma un percorso condiviso che passa attraverso scuola, associazioni e territorio.

Un ponte fatto di arte, empatia e collaborazione, capace di avvicinare le persone e rendere la diversità una ricchezza da valorizzare.