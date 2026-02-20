Mugnano del Cardinale – Emergenza rientrata al Liceo Colletta: riscaldamenti ripristinati, il sindaco: “Abbiamo mantenuto un impegno concreto”

MUGNANO DEL CARDINALE – Si è conclusa positivamente la vicenda dei disagi legati ai riscaldamenti presso la sede distaccata del Liceo Scientifico “Pietro Colletta”. Dopo giorni di proteste da parte degli studenti, costretti a seguire le lezioni in aule fredde, il problema è stato definitivamente risolto.

Determinante il lavoro sinergico tra il Comune di Mugnano del Cardinale e la Provincia di Avellino, competenti per la gestione degli edifici scolastici superiori. Il guasto, legato al malfunzionamento di una caldaia, è stato affrontato attraverso un confronto diretto tra i tecnici dei due enti, permettendo un intervento rapido e risolutivo.

A commentare l’esito della vicenda è stato il sindaco Alessandro Napolitano, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione anche oltre le proprie competenze dirette.

«Amici, abbiamo dimostrato ancora una volta che quando c’è la volontà, quando c’è la determinazione, i problemi si risolvono. Non era una competenza diretta del nostro Comune, ma non ci siamo tirati indietro: abbiamo lavorato fianco a fianco con la Provincia, con i tecnici, con tutti coloro che avevano a cuore il futuro dei nostri ragazzi.

E oggi possiamo dire con orgoglio che quel disagio è alle spalle. Gli studenti possono tornare serenamente nelle loro aule, a studiare, a costruire il loro domani. Questo è il risultato di un’amministrazione presente, concreta, che non lascia indietro nessuno. E noi continueremo su questa strada, sempre al servizio della nostra comunità».

La soluzione del problema segna un ritorno alla normalità per studenti e docenti, ponendo fine a giorni di tensione e preoccupazione. Resta ora l’attenzione affinché simili criticità non si ripetano, garantendo condizioni adeguate allo svolgimento delle attività didattiche.