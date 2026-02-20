Comunalia, il Carnevale al Borgo anima Casertavecchia Domenica 22 febbraio una giornata di festa tra spettacoli, animazione e personaggi dei cartoni animati

CASERTA – Domenica 22 febbraio La magia del Carnevale si sposta nel suggestivo borgo medievale di Casertavecchia con un appuntamento extra di luci e colori di “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale diffusa promossa dal Comune di Caserta e realizzata, per questa edizione, da Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l.

Casertavecchia diventa il palcoscenico di una giornata interamente dedicata ai più piccoli e alle famiglie con “Carnevale al Borgo”, tra animazione, spettacoli e momenti di intrattenimento immersi nella cornice storica di piazza Vescovado e dei Giardini della Cattedrale.

GLI APPUNTAMENTI

Domenica mattina alle 10.00 gli acrobati del Cartoon Circus inaugureranno la giornata con uno spettacolo colorato e coinvolgente pensato per bambini e famiglie, trasformando piazza Vescovado e i Giardini della Cattedrale in un vivace teatro a cielo aperto. In scena i più amati personaggi dei cartoni animati – Topolino, Minnie, Paperino, Bing, Minions, Olaf, Gattoboy, Gufetta, Geco, LOL, Spiderman e tanti altri – accompagneranno numeri acrobatici, sketch comici e coreografie coinvolgenti. Un vero circo dell’immaginazione capace di unire fantasia e stupore, con musica, gag, e continui momenti di interazione che renderanno i piccoli spettatori protagonisti attivi della festa.

Dalle 15.00 alle 18.00 il borgo continuerà a vivere l’atmosfera del Carnevale con animazione diffusa, gonfiabili gratuiti, giochi di gruppo e laboratori ludico-creativi per bambini a cura della Pro Loco Casertantica e della Pro Loco Casali del Carolino. Un pomeriggio di festa pensato per favorire socialità e partecipazione, in cui maschere, colori e sorrisi animeranno il centro storico in un clima accogliente e familiare, nel segno dello spirito di Comunalia che mira a rendere la cultura accessibile, diffusa e condivisa.

La giornata si concluderà alle 19.30 nella Cattedrale di Casertavecchia con il concerto acustico a lume di candela “Poeti in Musica” degli Â Cúmba: un’esperienza suggestiva e raccolta che intreccia musica e narrazione in un viaggio emozionale tra le parole e le melodie degli artisti che hanno reso grande la canzone d’autore italiana. Le luci soffuse delle candele e l’atmosfera del duomo medievale accompagneranno il pubblico in un momento di ascolto intimo e partecipato. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.