Forino (Av). Sabato 7 Marzo alle ore 11.00 si inaugura la nuova e polifunzionale Residenza Comunale per Anziani.

Sabato 7 marzo alle ore 11.00, a Forino sarà inaugurata la prima e nuova Residenza Anziani Comunale . La stessa risiederà nello storico Palazzo Rossi ristrutturato con fondi europei e destinato a tale uso.

Come tiene a ribadire il Primo Cittadino di Forino dott. Antonio Olivieri

“Si tratta di un momento significativo per l’intera comunità forinese: l’apertura di Palazzo Rossi rappresenta infatti una scelta concreta di attenzione e responsabilità verso i nostri concittadini più anziani, custodi di memoria, valori e tradizioni. Un progetto che nasce con l’obiettivo di offrire non soltanto un servizio, ma un luogo accogliente e familiare, capace di garantire serenità, dignità e qualità della vita”

La struttura ospitera’ due servizi fondamentali:

Comunità Alloggio per Anziani, con assistenza qualificata e presenza costante in un contesto sicuro e confortevole,

Centro Sociale Polifunzionale per Anziani, spazio dedicato alla socialità, alle attività ricreative e ai momenti di aggregazione, perché il benessere passa anche attraverso la condivisione e le relazioni. La gestione della residenza è stata affidata a” Il Girasole” Società Cooperativa Sociale, realtà con oltre vent’anni di esperienza nei servizi alla persona, che ha costruito nel tempo un percorso fondato su professionalità, competenza e attenzione autentica ai bisogni delle famiglie. Olivieri continua ancora dicendo :

“Per l’Amministrazione Comunale, la riqualificazione di Palazzo Rossi rappresenta un modello virtuoso di rigenerazione urbana e sociale: recuperare un immobile storico per destinarlo a un servizio di alto valore umano significa rafforzare il senso di appartenenza e investire concretamente nel benessere della comunità.

L’inaugurazione sarà un momento di festa e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni del territorio. Partecipare significa sostenere un progetto che mette al centro la persona e riafferma l’impegno collettivo verso i valori della cura, del rispetto e della solidarietà.

Forino accoglie così uno spazio che parla di storia, di radici e di futuro. Un luogo dove l’età diventa valore e la memoria si trasforma in presenza viva per le nuove generazioni.” Daniele Biondi