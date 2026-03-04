Nola, commozione e richiesta di giustizia ai funerali del piccolo Domenico Caliendo. Foto

NOLA – Una folla commossa ha partecipato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, ai funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto nei giorni scorsi dopo un trapianto di cuore segnato da gravi complicazioni. La cerimonia funebre si è svolta nel Duomo di Nola, gremito di persone arrivate per dare l’ultimo saluto al piccolo.

La vicenda è ora al centro di un’indagine che dovrà chiarire le cause della tragedia e accertare eventuali responsabilità mediche. Sul corpo del bambino è stata eseguita l’autopsia: i risultati, secondo quanto emerso, non saranno disponibili prima di circa 120 giorni.

Alla cerimonia erano presenti numerose autorità istituzionali. Tra queste la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il prefetto di Napoli e diversi rappresentanti delle istituzioni locali. Presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e numerosi sindaci dell’area nolana.

Il Duomo non è riuscito a contenere tutte le persone accorse: molti cittadini sono rimasti all’esterno della cattedrale, riempiendo la piazza antistante per partecipare comunque all’ultimo saluto.

Momenti di forte emozione al termine della funzione religiosa, quando sono stati lanciati in cielo cuori e palloncini bianchi in memoria del piccolo Domenico. La madre, visibilmente provata dal dolore, è uscita dalla chiesa stringendo tra le braccia una fotografia del figlio.

Il feretro, una piccola bara bianca, è stato poi accompagnato in corteo fino al cimitero di Nola per la sepoltura.

Presente anche una rappresentanza della società calcistica SSC Napoli: tra i presenti il calciatore Pasquale Mazzocchi e alcuni dirigenti del club, che hanno voluto omaggiare la famiglia con una corona di fiori.

All’uscita del feretro un lungo applauso ha accompagnato il corteo funebre, mentre dalla folla si è levato più volte un unico grido: “Giustizia, giustizia”.