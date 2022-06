Forino (Av): Riparte la “Grande Danza” con il saggio artistico della MAX E VERY DANCE. L’appuntamento è per il 23 giugno al Gesualdo di Avellino.

Sono stati due anni davvero molto difficili anche per la MAX E VERY DANCE di Forino, Scuola di Danza che ormai da 16 anni e passa grazie alla maestria e la professionalità di Massimo Picariello e Veronica De Angelis, maestri in arte hanno, stanno e vogliono ancora offrire alla gioventù forinese una prospettiva legata anche a questa nobile arte. Un percorso portato avanti con tanto entusiasmo, grandi traguardi ottenuti e disparate, disparati allieve ed allievi condotti verso il conseguimento del più alto obiettivo, il diploma artistico in danza che tanto varrà nel proseguo della vita. Un sodalizio quello della MAX e VERY DANCE composto da maestri che seguono minuziosamente il cammino di tutti i frequentanti allievi. Ogni anno il Saggio Artistico a conclusione di un percorso fatto comunque di disparati sacrifici per tutti, nessuno escluso e che comprende oltre alla Danza, anche altre arti che la MAX e VERY mette in campo. Dopo due disastrosi la Rinascita che ognuno sta aspettando e tutti apprezzeranno il giorno 23 Giugno al teatro Gesualdo di Avellino osservando i funambolici ballerini che daranno sfoggio delle loro qualità artistiche in questa nuova splendente alba. Daniele Biondi

