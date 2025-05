Forino (Av): Apoteosi Calcio Avellino. Grande Festa per gli eroi della Storica Cavalcata in Serie B

Erano da poco passate le 19.15 e dall’ ultima curva di Piazza Tigli, Tifosi, Sindaco e soprattutto una marea di pubblico attendeva l’ arrivo dei beniamini Biancoverdi, i gladiatori che avevano conquistato la Serie B. Un piano di sicurezza stilato e sostenuto alla lettera dal Comando della Polizia Municipale Forinese

In un attimo ecco giungere Chicco Patierno il bomber pugliese che con i suoi 15 gol ha trasformato il sogno Serie B in realtà , accompagnato dal Portierone Iannarilli , dal difensore Palmiero e dai centrocampisti Tribuzzi e Todisco. L’ aria è calda, eccitante, ed il Presidente del Club Carmine Tufano , pronto ad attendere i calciatori con il Sindaco Olivieri , non cela la sua emozione. La Piazza è un delirio di colori, bandiere e sciarpe Biancoverdi, con tanti giovani spinti ad immortalare uno storico scatto fotografico con gli atleti Biancoverdi che di lì a poco grazie a Chicco Patierno infiammeranno una folla già infiammata. Il rintocco dell’ augusto campanile segna il Saluto dei Calciatori, ma la Festa continua tra rustici , pizzette, salsicce , primi piatti offerti dai sempre sensibili commercianti locali.

Si segna la fine di una grande serata Biancoverde che sarà ricordata per la passione , l’ attaccamento della Forino Biancoverde ai colori dell’ U. S Avellino Calcio . Daniele Biondi