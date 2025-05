“Il 18 maggio ad Avellino prende il via Hirpinia, la rassegna itinerante delle eccellenze del territorio”

La rassegna “Hirpinia”, si pone l’obiettivo di valorizzare e far riscoprire le tradizioni e le eccellenze del comprensorio irpino, attraverso un percorso multidisciplinare, che spazia dall’enologia alla moda, rivolgendo l’attenzione soprattutto verso le produzioni artigianali di qualità, che contribuiscono significativamente all’affermazione della filiera del Made in Italy. Il progetto è ideato e diretto dal Maestro Raffaella Bellezza, con l’organizzazione di FS Event la partecipazione di CloeShoes di Serena Fierro, Vigne Guadagno dei Fratelli Guadagno, l’Ateneo Alea diretta dal Maestro Lucia Gaeta, già soprano del Teatro San Carlo di Napoli, Kalò di Antonio Cucciniello e Pasticceria Urciuolo di Luigi Urciuolo.

Il primo appuntamento della rassegna è previsto per domenica 18 maggio 2025, alle 18,00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, n° 6, con la presentazione dei pregiati vini dell’azienda “Vigne Guadagno” è in particolare l’apprezzato Fiano di Avellino docg.

L’allestimento coniugherà moda e anteprime musicali contemporanee in filodiffusione, con un vernissage di chiusura preparato da Kalò: una cornice originale e inconsueta all’insegna della sinestesia per valorizzare, attraverso la sollecitazione di tutti i sensi, la degustazione del Fiano

di Avellino, accompagnato da un buffet enogastronomico realizzato dalla pasticceria Urciuolo.

L’ingresso all’evento è a titolo gratuito.