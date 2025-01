Contrada (Av): Parla il Direttore Generale del Contrada-Forino Gianni Acierno ” Dopo l’ arrivo di Giovanni Corcione si rafforza la squadra e si punta al vertic

In vista del Big Mach di Sabato 11 Gennaio valevole per la 13.ma giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone E tra Taddeo Cervinara ed il Contrada – Forino , abbiamo raggiunto telefonicamente il Direttore Generale dei giallo neri Gianni Acierno, per una chiacchierata veloce sia sul match che sull’ andamento della squadra:

DIRETTORE BUONDÌ COME VA? Tutto bene. Grazie per la telefonata.

ALLORA, STIAMO TUTTI NOTANDO CHE QUESTO CONTRADA-FORINO È IN FASE DI IMPORTANTE RIPRESA? Abbiamo passato un periodo un po’ critico dovuto ad infortuni ed un calo fisico e mentale che da parte dei giocatori effettivamente ci può anche stare , visto che siamo partiti già dalla fine agosto con la nostra preparazione atletica. A tutto questo aggiungiamo anche qualche partita nella quale non meritavamo di perdere e abbiamo perso , ed il quadro è completo. Noi però come Società abbiamo sempre creduto in questa squadra e nei nostri ragazzi , tanto è vero che ieri abbiamo annunciato il nuovo acquisto Giovanni Corcione ex Virtus Avellino , e penso che chiunque ne capisca un po’ di Calcio, possa accostare questa operazione di Mercato all’ intenzione da parte nostra di voler puntare in alto aiutando il gruppo nel Buon lavoro già svolto fin ora.

OLTRE A CORCIONE CI SARANNO ALTRI ACQUISTI?

Fino al 18 Dicembre potevamo fare dei trasferimenti da società a società , ora non più .In questo momento riteniamo che la squadra sia completa visto che abbiamo preso un buon portiere Guarino Mario, abbiamo reintegrato diversi giocatori infortunati tra cui il centrocampista Lorenzo Bruno e rilevato Michelino Califano dall’ Abellinum poliedrico calciatore e mezza punta. Personalmente possiamo dire che tutto questo completa di per se gia’ una squadra ben equipaggiata , ma qualora si presentasse l’ occasione di qualche altro calciatore che si possa incastra con i parametri federali attuali di tesseramento non ci tireremo indietro.

A BREVE CI SARÀ LO SCONTRO AL VERTICE , COSA NE PENSA? Si Sabato sera alle 18.30 con il Taddeo Cervinara sul loro campo. Loro Primi in classifica con 25 punti , noi secondi con 23. Scontro al vertice.

COSA DIRE PER IL PROSIEGUO? Guardiamo partita dopo partita, ma sono molto fiducioso visto che dopo questa durissima partita si presenteranno quattro , cinque match molto più abbordabili e guarderemo anche ai diversi scontri al vertice tra squadre che lottano per un posto nei play off. Tutto ciò potrebbe rappresentare qualora si incastrasse come tutti vogliamo la svolta vera al nostro campionato Vediamo come andrà finire.

COSA DIRE, IN BOCCA AL LUPO AL CONTRADA- FORINO E SPERIAMO BENE. Crepi il Lupo, ci riproponiamo di risentirci e riaggiornarci, perché no in testa a questo campionato.

Grazie ancora a Binews. Daniele Biondi