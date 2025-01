Arriva il Grande Freddo: Neve in Arrivo fino in Pianura anche su Campania. Ecco quando

Dopo un inizio di gennaio insolitamente mite, il grande freddo sta per tornare. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, entro il fine settimana una serie di impulsi gelidi provenienti dal Nord Europa investirà l’Italia, riportando neve copiosa, in alcuni casi anche a bassissime quote, addirittura fino in pianura.

La svolta meteorologica è attesa da venerdì 10 gennaio, quando una prima irruzione di aria fredda raggiungerà la nostra penisola. Sarà però nel corso del weekend, a partire da sabato 11 gennaio, che un secondo e più potente impulso di aria gelida di origine artica porterà un drastico calo delle temperature. Questa situazione sarà accompagnata da precipitazioni nevose che interesseranno diverse regioni.

Le nevicate si intensificheranno soprattutto nella giornata di domenica 12 gennaio. Le regioni più favorite saranno:

Abruzzo, Molise, Basilicata e Campania , dove la neve potrebbe cadere fino in pianura.

, dove la neve potrebbe cadere fino in pianura. Puglia , con accumuli significativi anche a bassa quota.

, con accumuli significativi anche a bassa quota. Calabria, dove la neve è prevista fino a quote collinari.

L’aria gelida e le precipitazioni proseguiranno anche nei primi giorni della prossima settimana, mantenendo condizioni favorevoli a nevicate a bassissima quota nel Sud Italia.

Oltre alla neve, le temperature registreranno un deciso calo, con valori ben al di sotto della media stagionale. Si prevedono gelate diffuse, soprattutto durante le ore notturne e al primo mattino. La situazione potrebbe causare disagi alla circolazione stradale, specie nelle aree collinari e montuose, e difficoltà per chi viaggia lungo strade e autostrade.

Consigli per Affrontare il Freddo

Chi vive in zone soggette a nevicate si prepari con scorte alimentari e l’equipaggiamento necessario per affrontare eventuali disagi.

Per gli automobilisti, è essenziale montare pneumatici invernali o avere le catene a bordo, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali.

Prestare attenzione a impianti di riscaldamento e tubature, che potrebbero risentire delle temperature estremamente rigide.

Una Settimana Gelida in Vista

La fase di grande freddo potrebbe prolungarsi almeno fino a metà della prossima settimana. Dopo un lungo periodo di clima eccezionalmente mite, l’inverno sembra voler riprendersi la scena, portando con sé scenari suggestivi ma anche alcune difficoltà.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti meteo per monitorare l’evoluzione di questa irruzione artica. Nel frattempo, prepariamoci a riscoprire il fascino – e i rigori – della neve, anche nelle zone meno abituate a vederla.