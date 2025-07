Baiano, installato il “mangiaplastica” presso Extra Supermercati: ricicla bottiglie PET e ricevi premi

BAIANO – Una nuova iniziativa a favore dell’ambiente arriva nel cuore di Baiano: presso il punto vendita Extra Negozio Alimentari, è stato installato un innovativo punto di riciclo automatico per bottiglie in PET, noto anche come “mangiaplastica”. L’iniziativa rientra nel progetto “Coripet – Bottle to Bottle”, che promuove il riciclo virtuoso delle bottiglie in plastica alimentare.

Il funzionamento è semplice e intuitivo: gli utenti possono conferire le bottiglie in plastica trasparente, azzurra o leggermente colorata, che abbiano contenuto liquidi alimentari, semplicemente scannerizzando la propria tessera o l’app CORIPET, inserendo la bottiglia nell’apposito vano e accumulando punti riciclo per ogni bottiglia conferita.

Come funziona il conferimento:

Scarica l’app CORIPET o richiedi la Card. Fatti riconoscere dal lettore. Inserisci le bottiglie una alla volta. Ogni bottiglia vale 1 punto (se idonea). Raccogli i punti e accedi ai premi.

Il sistema accetta esclusivamente bottiglie in PET per uso alimentare. Sono escluse le bottiglie colorate, in plastica non PET o contenitori non alimentari, che rischiano di bloccare la macchina e non attribuiscono alcun punto.

Un gesto quotidiano per un impatto concreto

L’iniziativa si inserisce in un’ottica di economia circolare: le bottiglie raccolte vengono avviate al riciclo per tornare a essere nuove bottiglie, riducendo il consumo di plastica vergine e contribuendo alla tutela dell’ambiente.

Con questo nuovo servizio, Extra Supermercati di Baiano conferma il proprio impegno per la sostenibilità e l’innovazione, incentivando i cittadini a pratiche ecologiche attraverso un sistema di premialità semplice e accessibile.