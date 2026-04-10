Baiano, il 12 aprile la “Giornata della Premiazione” dedicata ai giovani talenti

Si svolgerà domenica 12 aprile 2026, alle ore 11:30 presso il Teatro Colosseo di Baiano (AV), la “Giornata della Premiazione” del progetto “Talenti in scena e in musica – Creatività, teatro e tecnologia”, un’iniziativa pensata per valorizzare il talento e l’impegno dei giovani.

L’evento rappresenta un momento significativo per la comunità scolastica e territoriale, in quanto vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano, destinatari della borsa di studio intitolata ad “Assuntina ed Agnesina Amodeo”.

La manifestazione sarà un’occasione per celebrare la creatività e le capacità artistiche dei ragazzi, attraverso un percorso che unisce teatro, musica e innovazione tecnologica. Un’iniziativa che punta a stimolare le nuove generazioni, offrendo loro spazi di espressione e riconoscimento.

Nel corso della mattinata, oltre alla consegna dei premi, sono previsti momenti di condivisione e riflessione sul ruolo dei giovani nella costruzione del futuro. Il messaggio dell’evento è chiaro: quando i giovani creano, il futuro prende forma.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso educativo e culturale volto a promuovere il talento locale e a rafforzare il legame tra scuola, territorio e associazioni.