Avellino, incendio in un appartamento: anziana salvata dai Vigili del Fuoco e trasferita al centro grandi ustioni

Alle ore 06:00 circa di questa mattina, martedì 26 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti in via Giulio Acciani, ad Avellino, a seguito di segnalazione pervenuta dal servizio sanitario 118, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio.

Per l’intervento sono giunti con un’APS (autopompa serbatoio), un’autoscala e un modulo antincendio.

All’arrivo sul posto, l’appartamento risultava completamente avvolto dalle fiamme. All’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una donna anziana di circa 80 anni, riversa sul pavimento e con evidenti ustioni.

I Vigili del Fuoco, una volta entrati nell’appartamento, hanno provveduto a mettere in salvo la donna, affidandola immediatamente alle cure del personale sanitario presente sul posto. Successivamente si è proceduto alle operazioni di spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’intera abitazione mediante bonifica dei locali interessati dal rogo.

Sul posto sono inoltre intervenuti il personale del 118 con ambulanza, la Polizia di Stato, la Polizia Scientifica e il Capoturno di servizio per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

La donna è stata successivamente trasferita presso un centro grandi ustioni di Napoli tramite elicottero, atterrato presso il Campo CONI di Avellino, dove le operazioni di assistenza sono state supportate da un’ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede di via Zigarelli.