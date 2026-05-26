Quadrelle, Nicola Guerriero: “Grazie a chi ha creduto in noi. Auguri al sindaco Isola, continueremo a lavorare per il paese”

QUADRELLE – Con un messaggio affidato alla nostra testata, Nicola Guerriero, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative, ha voluto rivolgere un pensiero di ringraziamento a tutti i cittadini che hanno sostenuto il suo progetto politico, formulando al tempo stesso gli auguri di buon lavoro al neo sindaco Carmine Isola e ai consiglieri comunali eletti.

“Desidero innanzitutto rivolgere i miei auguri sinceri al sindaco Carmine Isola e a tutti i componenti del nuovo Consiglio comunale. Amministrare un paese è una grande responsabilità e mi auguro che ogni scelta venga compiuta guardando esclusivamente al bene di Quadrelle”.

Parole misurate, ma cariche di senso istituzionale, quelle affidate da Guerriero all’indomani del voto.

Il candidato ha poi voluto rivolgere un ringraziamento sentito a quanti hanno creduto nel suo percorso.

“Il mio grazie più profondo va a tutte le persone che ci hanno sostenuto, a chi ci ha dato fiducia, a chi ci è stato accanto in queste settimane intense. Ogni voto ricevuto ha per me un valore enorme e rappresenta non solo consenso, ma fiducia, stima e speranza”.

Un pensiero particolare è stato rivolto alla squadra che lo ha accompagnato durante la campagna elettorale.

“Ringrazio tutti i candidati che hanno condiviso con me questo percorso, donne e uomini che hanno messo passione, idee e sacrificio al servizio di un progetto in cui abbiamo creduto fino in fondo. A loro va la mia riconoscenza più sincera”.

Guerriero ha poi ribadito che il confronto elettorale si chiude con il voto, lasciando spazio al rispetto democratico e all’impegno per la comunità.

“Le urne hanno espresso la volontà popolare e questa va rispettata con serietà. Da parte mia continuerà l’impegno per Quadrelle, con lo stesso amore e la stessa attenzione di sempre. Il bene del paese viene prima di tutto e continuerà a guidare ogni mio passo”.

Infine, un messaggio ai cittadini.

“Grazie a tutti per il sostegno, per l’affetto e per la fiducia dimostrata. Continueremo ad esserci, con serietà, presenza e spirito di servizio, sempre al fianco della nostra comunità”.

Un messaggio che chiude il tempo della campagna elettorale e apre una nuova fase, nel segno del rispetto istituzionale e dell’impegno per il futuro di Quadrelle.