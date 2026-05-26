In Irpinia approda “Karting in Piazza 2026”,  l’iniziativa che unisce gioco, sport ed educazione stradale, Appuntamento a Taurasi mercoledì 27 e giovedì 28 maggio 

L’evento, promosso dall’Automobile Club Avellino, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni che avvicina i più giovani al mondo dello sport motoristico e della sicurezza stradale

Tra i profumi delle vigne e il fascino senza tempo del borgo di Taurasi, il rombo dei motori incontra il sorriso dei più piccoli. La verde Irpinia si prepara ad accogliere “Karting in Piazza 2026”, l’iniziativa che unisce gioco, sport ed educazione stradale, regalando a centinaia di bambini un’esperienza unica, sicura e coinvolgente.

Sarà proprio Taurasi ad ospitare la quarta tappa del Tour 2026 di “Karting in Piazza”, il progetto dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni che avvicina i più giovani al mondo dello sport motoristico e della sicurezza stradale attraverso attività formative e momenti di puro divertimento.

L’appuntamento è per mercoledì 27 e giovedì 28 maggio. L’evento è promosso dall’Automobile Club Avellino.

La manifestazione, a partecipazione totalmente gratuita, si articola col seguente programma:

Mercoledì 27 Maggio dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 15.00

Giovedì 28 Maggio dalle 9.00 alle 13.00.

Karting in Piazza è un format originale di educazione alla sicurezza stradale, rivolto ai bambini delle scuole primarie, ideato da ACI Sport e promosso con successo fin dal 2013.

Un progetto che unisce divertimento e formazione, passione per i motori e cultura del rispetto delle regole, sia in pista che sulla strada.

Il presidente dell’Automobile Avellino, Stefano Lombardi presenta così l’evento:

“Quest’anno il nostro sodalizio celebra il suo Centenario e tra le più importanti iniziative che svolgeremo vi è il prestigioso format Karting in Piazza che conosciamo bene ed apprezziamo , avendo già in due precedenti occasioni sperimentato la sua capacità di parlare ai più giovani di regole e sicurezza in modo non convenzionale ma estremamente efficace. Siamo infatti consapevoli che la sicurezza stradale non ha età, e trasmetterne i principi fondamentali ai più piccoli in modo ludico e coinvolgente rappresenta per noi un’occasione preziosa, da cogliere con entusiasmo e che abbiamo potuto realizzare anche grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Taurasi, della Provincia di Avellino e dell’Istituto Comprensivo “Luigi Di Prisco “.

Il Direttore dell’Automobile Club Avellino, Nicola Di Nardo, aggiunge: “Parlare ai giovani di rispetto delle regole e sicurezza, temi centrali per l’ACI tanto nello sport quanto nella vita quotidiana, significa investire nel futuro.

Siamo quindi particolarmente orgogliosi di poter offrire nuovamente al nostro territorio l’esclusivo format educativo Karting in Piazza, una manifestazione di ACI che permette di offrire alle nuove generazioni ,con un linguaggio efficace e accessibile, un’idea formativa vincente che unisce l’emozione del Racing e dei suoi valori”.

I bambini saranno accolti in un ambiente sereno e amichevole, dove istruttori qualificati e testimonial sportivi trasmetteranno in modo chiaro e coinvolgente le nozioni fondamentali della sicurezza stradale.

La giornata formativa culminerà con l’emozione unica di mettersi alla guida di un vero kart elettrico, su un circuito allestito in totale sicurezza.

Sotto la guida esperta degli istruttori, i piccoli partecipanti potranno così immediatamente mettere in pratica quanto appreso, focalizzando l’attenzione sui principi del Codice della Strada, sulla prevenzione e sul rispetto delle regole.

Al termine dell’esperienza, ogni bambino riceverà il simbolico riconoscimento di “Ambasciatore delle 10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale”.

L’evento andrà in onda su Acisport TV, canale SKY 228, che dedicherà uno speciale alla manifestazione dell’ACI Avellino, giovedì 11 Giugno ore 14.00, con varie repliche in date successive.