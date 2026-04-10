Campania, dalla Giunta nuove misure su sanità e mobilità: attivate altre 16 Case di Comunità

Nuovo pacchetto di provvedimenti approvato dalla Giunta regionale della Campania, che punta a rafforzare sanità territoriale e mobilità sostenibile.

Nel corso della riunione conclusasi nelle ultime ore, è stato dato il via libera all’attivazione di altre 16 Case di Comunità, che portano così il totale regionale a 51 strutture operative. Un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento dell’assistenza sanitaria di prossimità, con l’obiettivo di offrire servizi più accessibili e vicini ai cittadini.

Sempre sul fronte sanitario, la Giunta ha approvato anche un incremento di circa 62 milioni di euro del tetto di spesa destinato al personale delle Asl e delle aziende ospedaliere. Una misura che punta a rafforzare gli organici, migliorare l’efficienza dei servizi e rispondere con maggiore tempestività alle esigenze del sistema sanitario regionale.

Accanto alla sanità, spazio anche al tema della mobilità e della sostenibilità ambientale. Tra i provvedimenti approvati figura infatti il progetto per il Bus Rapid Transit elettrico, previsto nell’ambito della riconversione della linea ferroviaria Torre Annunziata-Castellammare di Stabia-Gragnano.

L’intervento mira a migliorare il sistema dei collegamenti in un’area strategica della Campania, favorendo spostamenti più rapidi, moderni e a basso impatto ambientale.

La Regione conferma così la volontà di proseguire su una doppia direttrice: da un lato il rafforzamento dei servizi essenziali, dall’altro investimenti infrastrutturali orientati alla sostenibilità e all’efficienza.

Un pacchetto di misure che punta a rendere i servizi pubblici sempre più vicini ai cittadini e capaci di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio.