BAIANESE. Distributori automatici, Professional System leader nel settore, un vanto per il baianese

Nel sistema rivoluzionario Negozio H24 c’è una ampia scelta di tipologie di negozio automatico: Food and Drink, Caffè, Alimenti caldi, Popcorn, Gelati, Internet Point, Ricariche telefoniche, Prodotti farmaceutici, Tabacchi, Gratta e vinci, Giochi e Scommesse. L’ultimo in ordine di tempo inaugurati nel baianese è quello avellano situato in via San Nicola, di fronte alla chiesa di San Pietro denominato “Hard Rock”.

“Negozio H24” con i distributori automatici nel proprio interno stanno diventando sempre più diffusi e andranno a cambiare col passare del tempo sempre più le abitudini dei consumatori.