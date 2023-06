NOLA – Convegno “Disabilità e diritti per una società più inclusiva”

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, nel salone del Museo Storico Archeologico di Nola, la tavola rotonda “Disabilità e diritti per una società più inclusiva”.

La manifestazione si è svolta in presenza e con il collegamento on line di illustri ospiti.

Ricco il parterre dei relatori che hanno saputo attirare l’attenzione su un tema importante qual è quello della disabilità. Tutti gli interventi sono stati interessanti e mirati ormai la figura del disabile non provoca più sentimento di pietà, ma tutti siamo consapevoli che i diversamente abili hanno dei diritti che vanno rispettati!

L’ avv. Arcangelo Urraro ha posto l’ attenzione su un aspetto particolare, che a volte sembra scontato, ossia sulla figura del caregiver vale a dire, colui che si occupa del diversamente abile, spesso si tratta di una donna che sacrifica la sua carriera per poter assistere il proprio familiare disabile.

L’ onorevole Francesco Urraro ha auspicato un miglioramento delle condizioni dei diversamente abili: “Lancio una provocazione, mi auguro che ci sia l’abolizione del ministero per la disabilità, ciò vorrebbe dire aver eliminato ogni diversità, ogni barriera”.

Un plauso va agli organizzatori e a tutti i relatori.