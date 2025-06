Avellino, il 12 giugno la conferenza stampa di “Fiesta – Perché Restare”: appuntamento per raccontare il Sud che vuole restare

Con grande entusiasmo, la Pro Loco Mons Militum invita cittadini, stampa e associazioni a partecipare alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Fiesta – Perché Restare”, in programma giovedì 12 giugno 2025 alle ore 10:30 presso il Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II, 6).

Durante l’incontro verrà illustrato il programma dell’evento, che si svolgerà nei giorni 14 e 15 giugno a Montemiletto: due giornate dedicate alla promozione del territorio, al protagonismo giovanile e alla valorizzazione del tessuto sociale ed economico locale.

“Fiesta – Perché Restare” non è solo un festival culturale, ma un progetto che vuole raccontare in chiave contemporanea il valore del “restare” nei piccoli paesi del Sud, sfidando le logiche dello spopolamento e offrendo nuove visioni di sviluppo sostenibile, partecipazione e senso di appartenenza.

Attraverso un ricco programma di eventi culturali, musica, arte e momenti di confronto attivo, l’iniziativa punta a stimolare il dibattito su temi cruciali come la rigenerazione dei borghi, l’innovazione sociale e il ruolo delle giovani generazioni nel futuro delle comunità locali.

Gli organizzatori saranno lieti di accogliere i partecipanti e condividere con loro lo spirito e i contenuti di un progetto che guarda avanti, partendo dalle radici.

L’appuntamento con la conferenza stampa è dunque fissato per giovedì 12 giugno: un’occasione per conoscere in anteprima tutte le novità di questa terza edizione e contribuire alla costruzione di una nuova narrazione per il nostro territorio.