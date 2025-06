AVELLINO. M5S: “Crisi al Comune di Avellino: unica strada le dimissioni”

Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, come già ribadito dal consigliere Antonio Aquino, alla luce delle recenti manifestazioni di irresponsabilità amministrativa della sindaca e delle sue giunte che si sono succedute in questo anno, esprime grande preoccupazione per il futuro della città.

Denuncia la completa paralisi dell’attività amministrativa in cui è precipitata la Casa comunale; stigmatizza i ripetuti ed immotivati rimaneggiamenti della giunta e avvicendamenti di amministratori; evidenzia la gravissima superficialità ed approssimazione dell’operato della sindaca e dei vari assessori che si sono succeduti (basta vedere la questione del bilancio preventivo), segnala che allo stato la città è priva di governo amministrativo e la possibilità di costituirne uno è assolutamente impossibile.

Questo disastro politico-amministrativo che ha esposto e continua ad esporre la città e gli avellinesi tutti ad una ingiusta umiliazione presso l’opinione pubblica nazionale, è conseguenza di uno squallido scontro di interessi e di potere cui sono totalmente estranei i bisogni e le esigenze della città stessa. Questa vicenda non sta screditando soltanto i protagonisti, ma sta distruggendo la credibilità e la dignità dell’istituzione comunale stessa, sta simbolicamente delegittimando il ruolo del sindaco, della giunta ed anche del consiglio come centro del governo e della vita democratica cittadina, e sta rendendo Avellino ostaggio di beghe di carattere personale. Questo è un vulnus democratico che sarà difficile sanare nel breve-medio periodo, che sicuramente marchierà per anni anche le amministrazioni a venire.

Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle nell’opporsi a questa situazione di sfacelo istituzionale, si rivolge all’opinione pubblica ed ai cittadini tutti affinché si mobilitino per porre termine a questo scempio; richiede le dimissioni immediate della sindaca, come atto tardivo che restituisca un minimo di dignità alle istituzioni che ha finora mortificato ed umiliato.