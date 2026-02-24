AVELLA. Casa Sanremo Writers 2026: Francesca Grassi presenta Diversamente Simili

Nel cuore pulsante del Salotto culturale di Casa Sanremo Writers, spazio d’eccellenza dedicato alla parola scritta durante la settimana del Festival, sarà protagonista anche Francesca Grassi, tra le firme selezionate per La Vetrina 2026.

L’autrice sarà ospite venerdì alle ore 16:40 negli studi di Casa Sanremo TV, con la presentazione della sua opera “Diversamente Simili”, trasmessa in diretta sul canale 254 del digitale terrestre e sulle piattaforme digitali dell’emittente.

Un’opera che racconta l’incontro tra le differenze

“Diversamente Simili” affronta con sensibilità e profondità il tema dell’identità e dell’inclusione, esplorando ciò che unisce gli esseri umani oltre le differenze apparenti. Attraverso una narrazione intensa e autentica, il libro invita il lettore a riconoscere la ricchezza della diversità come valore sociale, culturale ed emotivo.

In un’epoca segnata da divisioni e contrapposizioni, l’opera si propone come un invito alla comprensione reciproca, sottolineando come empatia e ascolto possano trasformarsi in strumenti concreti di convivenza.

Il valore della presenza a Casa Sanremo Writers

La partecipazione di Francesca Grassi al Salotto Writers rappresenta un riconoscimento importante all’interno di uno dei contesti culturali più prestigiosi della settimana sanremese. Casa Sanremo Writers è infatti diventato negli anni un punto di riferimento per autori emergenti e affermati, offrendo visibilità nazionale e creando occasioni di dialogo tra scrittori, editori e pubblico.

Un messaggio di inclusione che arriva al grande pubblico

Grazie alla diretta televisiva e alla diffusione digitale, la presentazione raggiungerà spettatori in tutta Italia, ampliando la portata del messaggio del libro e rafforzando il ruolo della letteratura come strumento di riflessione sociale.

L’appuntamento con Francesca Grassi e Diversamente Simili si inserisce così nel mosaico culturale di Casa Sanremo Writers 2026, confermando la centralità della parola scritta come spazio di incontro, consapevolezza e crescita collettiva.

📺 Venerdì ore 16:40

📡 Casa Sanremo TV – Canale 254 del Digitale Terrestre

Un’occasione per ascoltare, riflettere e scoprire come, nella diversità, possiamo riconoscerci profondamente simili.