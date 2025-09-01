Napoli e provincia: controlli straordinari della Polizia di Stato tra movida e traffico di droga

Napoli, 1° settembre 2025 – Fine settimana di intensa attività per la Polizia di Stato, impegnata in controlli a tappeto tra il capoluogo partenopeo e la penisola sorrentina.

Movida sotto osservazione a Mergellina e Chiaia

Nella zona degli chalet di Mergellina e in largo Sermoneta, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 63 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e controllato 42 veicoli.

Sempre nell’ultima settimana, le pattuglie dei Nibbio, con il supporto della Polizia Locale, hanno svolto un servizio straordinario contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Il bilancio parla di 185 persone identificate (50 con precedenti), 2 denunciate, 80 veicoli controllati, di cui 11 sottoposti a sequestro amministrativo, e 74 violazioni del Codice della Strada contestate.

Sorrento: piantagione di marijuana scoperta, un arresto

Parallelamente, a Sorrento, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne del posto, con precedenti specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo in un terreno agricolo, gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno sorpreso l’uomo mentre curava una vera e propria piantagione di marijuana, composta da 32 piante. L’operazione si è estesa anche a un capannone poco distante, dove sono stati rinvenuti circa 800 grammi di marijuana già essiccata e un panetto di hashish del peso di 70 grammi.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.