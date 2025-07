Altavilla Irpina ancora protagonista nel mondo arbitrale: premiati Michele Freda e Antonio Musco

Altavilla Irpina continua a distinguersi nel panorama arbitrale con due giovani talenti che hanno portato in alto il nome del paese in questa stagione sportiva. Per il secondo anno consecutivo, infatti, due arbitri altavillesi hanno ricevuto importanti riconoscimenti da parte della Sezione AIA di Avellino. Antonio Musco, 18 anni, è stato insignito del Premio Schiavone come miglior arbitro provinciale. Una stagione da incorniciare per lui, culminata con un risultato straordinario: Musco è riuscito a esordire in Promozione, due categorie al di sopra della sua normale designazione, determinando un evento senza precedenti per un arbitro proveniente dall’organo tecnico sezionale.

Accanto a lui, Michele Freda-classe 1999- si è affermato a livello nazionale. Dopo il premio regionale ricevuto lo scorso anno, il giovane direttore di gara ha conquistato il prestigioso “Fischietto d’Argento” in qualità di migliore associato a livello nazionale. Alla sua prima stagione in Serie D, Freda si è classificato tra i migliori 50 arbitri e ha preso parte al raduno playoff, dirigendo la semifinale di Coppa Italia e la finale nazionale Under 18 di Serie A. Questi risultati fanno seguito ai successi dello scorso anno di Antonio Iuliano e dello stesso Michele Freda, consolidando la presenza di Altavilla Irpina tra le eccellenze arbitrali della provincia e oltre. (Andrea Squittieri)