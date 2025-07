Agnano riparte: al via il maxi progetto di riqualificazione dell’Ippodromo, arena eventi pronta in 12 mesi

L’Ippodromo di Agnano si prepara a cambiare volto. È stata ufficialmente aggiudicata la gara per la gestione e la rifunzionalizzazione dello storico impianto sportivo napoletano, che sarà trasformato in un moderno polo multifunzionale. Il valore dell’intervento si aggira intorno ai 30 milioni di euro, con l’avvio dei lavori previsto per il 2026 e la conclusione fissata entro il 2027.

Ad aggiudicarsi il progetto è stata l’ATI composta da “Infratech Consorzio Stabile” e “New Agnano”, quest’ultima già socia dell’attuale concessionaria “Ippodromi Partenopei”. Il bando rientra in un’operazione di project financing per la concessione della gestione dell’impianto ippico comunale, comprensiva della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Il nuovo Ippodromo non sarà più dedicato esclusivamente all’ippica, ma si trasformerà in una struttura polifunzionale in grado di ospitare anche eventi, spettacoli e manifestazioni culturali. Fiore all’occhiello del progetto sarà una nuova arena per eventi, la cui realizzazione è prevista in soli 12 mesi dall’avvio del cantiere.

A guidare questa grande operazione è un gruppo di imprenditori napoletani che punta a restituire all’Ippodromo il ruolo di punto di riferimento per lo sport, lo spettacolo e la socialità. Un progetto ambizioso che guarda al futuro e promette di rilanciare non solo l’impianto, ma l’intero quartiere di Agnano, attraverso un investimento strategico per la città.