Ospedale “Umberto I” di Nocera: in corso un maxi piano di riqualificazione da 50 milioni di euro

Il Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore è al centro di un importante programma di riqualificazione strutturale e funzionale, che punta a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e a umanizzare gli spazi dedicati ai pazienti. Un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro, tra fondi già utilizzati e risorse in corso di impiego, segna una svolta significativa per la sanità dell’Agro nocerino-sarnese.

Negli anni scorsi sono stati già completati alcuni interventi strategici, tra cui l’installazione del robot chirurgico “Da Vinci” e l’adeguamento delle sale operatorie. Nel 2025, il presidio ha visto la sostituzione degli ascensori e l’avvio di lavori impiantistici e funzionali dal valore complessivo di 7 milioni di euro, che riguardano:

• Primo piano: blocco operatorio di Ginecologia

• Secondo piano: reparto di Malattie infettive

• Terzo piano: adeguamento del blocco operatorio chirurgico

• Quarto piano: adeguamento del reparto UTIC

Parallelamente, con il supporto del PNRR, è in fase di esecuzione la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica del valore di 10 milioni di euro, destinato ad alleggerire la pressione sanitaria sull’ospedale principale. Contestualmente, è previsto l’adeguamento sismico dei corpi strutturali esistenti.

Tra gli interventi più attesi vi sono anche la completa sostituzione delle apparecchiature radiologiche, l’adeguamento delle sale radiologiche, la riqualificazione del pronto soccorso, e i lavori nei reparti di Urologia, Cardiologia e Ginecologia. È inoltre in fase progettuale una nuova rete di illuminazione esterna e l’installazione di percorsi tattili per non vedenti, in un’ottica di maggiore accessibilità e inclusività.

Il piano in atto rappresenta una trasformazione profonda del presidio ospedaliero, che punta a offrire cure più moderne, spazi più accoglienti e una struttura all’avanguardia, sia dal punto di vista medico che tecnologico.