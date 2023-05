AIDO AL PALIO DEL CASALE DI CICCIANO, UN MESSAGGIO DI VITA ETERNA NEL TEMPO SOSPESO DELLA TRADIZIONE.

In occasione della XVIII edizione del palio del casale, Aido Nola-Cimitile sarà presente con il suo messaggio di speranza e di seconde possibilità.

Il palio si contraddistingue per i suoi colori, per l’allegria e il desiderio di condivisione che coinvolge tutti i partecipanti. Tra le gare di asini e fantini, il pubblico sarà anche invitato ad assaporare cibi della tradizione locale e ad assistere ad una Kermesse teatrale del grande attore partenopeo, Maurizio Casagrande.

Dopo una pausa forzata dovuta all’azione distruttrice del nemico innominabile che ha sconvolto l’intera umanità nel 2020 e che ha fermato tante iniziative, il palio torna a vivere e, ad esso, si aggiunge l’incredibile e inarrestabile joie de vivre del grande gruppo Aido e del suo faro di luce. Francesca Grassi