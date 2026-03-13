APPIA IRPINA, ALLA BIT DI MILANO PRESENTATO IL NUMERO 1 DEL BOLLETTINO DI TURISMO E TERRITORIO

Progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del FUNT e realizzato con il patrocinio della Provincia di Avellino

È stato presentato in anteprima, nel mese di febbraio, alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, presso lo spazio Campania, il numero 1 di “Appia Irpina – Bollettino di turismo e territorio”, progetto editoriale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, paesaggistico e identitario dell’Irpinia lungo il tracciato della Regina Viarum.

Il progetto assume un particolare rilievo perché è stato finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del FUNT – Fondo Unico Nazionale per il Turismo, strumento finalizzato al sostegno delle azioni di promozione e competitività dell’offerta turistica dei territori, ed è stato realizzato con il patrocinio della Provincia di Avellino.

A curarne la realizzazione è Pergola Editore, storica casa editrice irpina, da sempre impegnata nella diffusione di contenuti legati alla memoria, alla storia, alla cultura e alla promozione delle eccellenze territoriali.

La presentazione del primo numero alla BIT di Milano ha rappresentato il primo importante momento pubblico di un’iniziativa editoriale nata per raccontare l’Irpinia attraverso uno strumento agile, autorevole e immediatamente fruibile, pensato per operatori del settore, visitatori, istituzioni e comunità locali.

Il numero 1, dedicato a “La Regina Viarum” nel tratto irpino, costituisce il primo tassello di un percorso editoriale che intende mettere in rete itinerari, beni culturali, paesaggi, emergenze archeologiche e identità locali, contribuendo a rafforzare il posizionamento turistico dell’Irpinia nei circuiti regionali e nazionali.

Dopo l’anteprima milanese, il resto dei numeri è stato presentato al BMT – Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli il 12 marzo, proseguendo un percorso di promozione territoriale finalizzato a consolidare la visibilità dell’Irpinia come destinazione di interesse culturale e turistico.

Il progetto “Appia Irpina” si propone dunque come uno strumento concreto di narrazione e promozione del territorio, capace di unire qualità editoriale, identità culturale e valorizzazione turistica, nel segno di una collaborazione istituzionale che vede protagonisti la Regione Campania, la Provincia di Avellino e una realtà editoriale storicamente radicata in Irpinia come Pergola Editore.

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