ACERRA. Le autrici di “Storie del passato, voci del presente” donano i proventi al canile “Le Code d’Oro”

Questa mattina alcune delle autrici del libro “Storie del passato, voci del presente” – Magda Mancuso, Antonietta Sorrentino e Michela Mortella – hanno fatto visita al canile “Le Code d’Oro” di Acerra per consegnare ufficialmente la donazione dei proventi del volume all’associazione.

Ad accoglierle il presidente Luigi Cerciello, insieme a membri del direttivo, che da anni si dedicano con impegno e passione al salvataggio, al recupero e alla cura degli animali randagi del territorio. Durante l’incontro, le autrici hanno potuto conoscere da vicino alcuni dei tanti cagnolini ospitati nella struttura, che giocavano liberi e sereni nella vasta area verde del rifugio.

La donazione rappresenta un gesto concreto e sensibile a sostegno dei “pelosetti” abbandonati e vuole essere un invito a mantenere alta l’attenzione su chi non ha voce e necessita di protezione, cure e amore.

“È un piccolo contributo – hanno dichiarato le autrici – ma speriamo possa aiutare l’associazione e, soprattutto, sensibilizzare sempre più persone alla tutela dei più deboli”.

L’associazione “Le Code d’Oro” ha ringraziato con calore per l’iniziativa, sottolineando quanto questi gesti siano fondamentali per continuare a garantire accoglienza e assistenza agli animali in difficoltà.