BASKET. Baiano dominante: otto vittorie su otto e una leadership sempre più solida

Dopo altre 40 minuti di basket convincente, la Pallacanestro Baiano firma l’ennesima vittoria e rafforza la sua posizione in vetta alla classifica. Il 69-39 rifilato alla Crystal Basket Capaccio conferma uno stato di forma impressionante: dopo otto giornate, il bilancio recita 8 successi su 8, primo posto solitario e un percorso netto che non lascia spazio a dubbi.

I dati parlano chiaro: con una media di 72 punti realizzati a partita, Baiano vanta il terzo miglior attacco del campionato; ma è soprattutto la difesa a fare la differenza — con soli 54 punti subiti di media, la squadra può vantare il miglior rendimento difensivo dell’intero torneo. Un equilibrio che fotografa perfettamente la solidità e la compattezza del gruppo.

Contro Capaccio l’incontro si è indirizzato rapidamente: intensità difensiva, manovra offensiva fluida e corale, rotazioni efficaci e grande equilibrio in campo. Baiano ha dominato praticamente in ogni fase di gioco, concedendo pochissimo agli avversari e distribuendo responsabilità in attacco su quasi tutto il roster — segno di un collettivo che gira con armonia.

Tra i protagonisti della serata si conferma Mele, autore di 14 punti e punto di riferimento costante per compagni e staff.

“Sono molto contento della partita e di come stiamo giocando. Ormai si è creata una grande famiglia, e questo ci aiuta tanto anche in campo.”

Parole semplici ma significative: capaci di raccontare il clima di fiducia e coesione che si respira nello spogliatoio, un aspetto tanto umano quanto determinante per il rendimento in campo.

La società guarda con entusiasmo a questo avvio di campionato straordinario. Il cammino è ancora lungo, ma le basi — sia tecniche che umane — appaiono solide e motivate. L’obiettivo è evidente: continuare su questa strada, alimentare il momento positivo e costruire un percorso che, partita dopo partita, possa portare lontano.

La Pallacanestro Baiano c’è. Convince. E continua a macinare vittorie. E la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.