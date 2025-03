“ACCADDE OGGI”. Il 29 marzo 1946 segna una data storica per l’industria italiana: la Piaggio presenta ufficialmente la Vespa,

Il 29 marzo 1946 segna una data storica per l’industria italiana: la Piaggio presenta ufficialmente la Vespa, il celebre scooter destinato a diventare un’icona del design e della mobilità nel mondo.

Nata dall’ingegno dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, la Vespa fu progettata per essere un mezzo di trasporto agile, economico e accessibile a tutti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia aveva un bisogno urgente di soluzioni per la mobilità che fossero pratiche e alla portata della popolazione. Enrico Piaggio, erede della storica azienda produttrice di velivoli, decise di puntare su un nuovo veicolo a due ruote, rompendo con il passato industriale dell’azienda e abbracciando il settore motociclistico.

Il primo modello, la Vespa 98, si distingueva per il suo design innovativo: una carrozzeria monoscocca che proteggeva il guidatore, un cambio a manopola e ruote di piccole dimensioni. La sua semplicità d’uso e la comodità resero immediatamente la Vespa un successo. Il nome stesso, scelto da Enrico Piaggio, derivava dalla forma snella del veicolo, che ricordava un’ape in volo.

Dalla sua prima presentazione, la Vespa conquistò rapidamente il mercato italiano e internazionale, diventando sinonimo di libertà e stile. Negli anni, il modello si è evoluto senza perdere la sua identità, restando un’icona del Made in Italy. Protagonista in film memorabili come “Vacanze Romane”, guidata da Audrey Hepburn e Gregory Peck, la Vespa ha cementato il suo status di leggenda nel mondo dei motori e del design.

Oggi, a quasi ottant’anni dalla sua nascita, la Vespa continua a essere un simbolo di eleganza e innovazione, amata da milioni di appassionati in tutto il mondo. La sua storia è un esempio straordinario di come il genio italiano abbia saputo trasformare un’esigenza pratica in un fenomeno culturale senza tempo.