A Tufo due masterclass d’autore sul Greco di Tufo DOCG

5 e 6 settembre 2025, Centro Polifunzionale “Sandro Pertini”, Ore 19:00 – 21:00

Nell’ambito del Tufo Greco Festival 2025, Tufo si prepara ad accogliere due imperdibili masterclass interattive dedicate al Greco di Tufo DOCG, eccellenza enologica del territorio, in programma venerdì 5 e sabato 6 settembre, dalle ore 19:00 alle 21:00, presso il Centro Polifunzionale “Sandro Pertini” di Tufo (AV).

Le masterclass sono a cura di AIS Campania – Delegazione di Avellino, ONAF – Delegazione di Avellino, e AMIRA – Irpinia, realtà da sempre impegnate nella promozione della cultura enogastronomica di qualità.

Protagoniste indiscusse delle serate saranno le etichette di Greco di Tufo DOCG delle cantine aderenti al Consorzio Terre di Tufo, proposte in abbinamento a una selezione di formaggi d’autore, in un percorso sensoriale e formativo che guiderà i partecipanti alla scoperta delle armonie tra vino e cibo.

Un’occasione unica per appassionati, operatori del settore e wine lovers di approfondire le peculiarità del Greco di Tufo Docg, esplorarne le potenzialità in tavola e conoscere le aziende che ne custodiscono l’identità.

INFO E PRENOTAZIONI: 327 193 4257