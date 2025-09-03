Napoli – Due arresti per droga: blitz della Polizia alla Duchesca e a Scampia

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di oggi, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 27enne originario del Gambia, già noto alle forze dell’ordine, durante un controllo in un’abitazione di vico VI Duchesca. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 10 stecche e due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 240 grammi, 41 pasticche di ecstasy e materiale per il confezionamento.

Sempre nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio, nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato Scampia hanno tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti specifici. La droga era nascosta in una cantinola di largo Gian Maria Volontè: recuperati 78 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 30 grammi.

In entrambi i casi i due uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.